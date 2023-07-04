Томская студентка потеряла 3 тысячи рублей при попытке купить курсовую работу

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20-летняя жительница Томска заявила в полицию о хищении денег. Она перевела предоплату лжепродавцу курсовой работы, который перестал выходить на связь. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«По предварительным данным, девушка решила приобрести курсовую работу и с этой целью в одном из мессенджеров связалась с человеком, который занимается их написанием. Злоумышленник потребовал стопроцентную предоплату в размере 3 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Когда мужчина, пообещавший прислать по интернету готовую курсовую, перестал отвечать на сообщения, томичка обратилась к полицейским. Они возбудили уголовное дело по статье 159 УК Российской Федерации - «Мошенничество».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что аферистам не удалось обмануть местную 75-летнюю пенсионерку.

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