В Томске 4 июля синоптики обещают +25 градуса тепла

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 4 июля синоптики обещают +25 градуса и переменную облачность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Днем температура воздуха составит до +23…25°С. Ветер восточный 2-7 м/с, днем местам порывы до 12м/с.

В Томской области прогнозируется местами кратковременные дожди, грозы, утром туманы. Ветер восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура ночью +7+12°С, местами до +17°С. Температура днем +21…+26°С, местами до +31°С.

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