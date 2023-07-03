Стал известен график выплаты пенсий и пособий в Томской области на июль

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В Томской области утвердили график перечисления выплат пособий и пенсий на июль 2023 года. Отделение регионального социального фонда информирует о сроках перечисления пенсий и пособий, сообщили в администрации региона.

Пенсии за июль (месяц в месяц) через отделения почтовой связи выплатят с 5 по 25 число, согласно установленному графику доставки, через кредитные учреждения с учетом этапов финансирования — 5, 10, 14 и 21 июля.

Социальные пособия семьям военных и сотрудников силовых ведомств томичам, подвергшимся воздействию радиации, инвалидам, владеющим транспортом, а также реабилитированным жертвам политических репрессий, выплату беременным женщинам, которые встали на учет до 12 недель беременности, одному из опекунов ребенка в возрасте от 0 до 17 лет выдадут через отделения почтовой связи с 5 по 25 число, через кредитные учреждения — 3 июля.

«Ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала за июнь будет перечислена 5 июля; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям — 7 июля (с учетом выходных дней)», — уточнили в администрации.

Все выплаты томичи получат в течение дня.