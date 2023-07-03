В Томске в СНТ «Светлячок» 38-летний электрик погиб от удара током

Фото: СУ СК по Томской области

Электромонтер погиб от удара током во время работ в СНТ «Светлячок» в поселке Светлом в Томске. Следователи проводят проверку. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Трагедия произошла 3 июля в садовом некоммерческом товариществе «Светлячок» в поселке Светлом. При производстве работ по подключению электричества к садовому домику 38-летнего электромонтера ударило током, от чего он скончался.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.