Опубликован уточненный прогноз погоды на июль в Томске

В июле в Томске будет жарко, но дождливо Фото: Дмитрий Еланаков

Синоптики опубликовали уточненный прогноз погоды на июль в Томске. Температура воздуха прогнозируется от +18 до +34 градусов, в большинство дней месяца будут дожди и грозы, сообщается на сайте томского гидрометцентра.

«Средняя месячная температура воздуха ожидается +18…+21оС, что выше нормы на 1-1,5 градуса, по юго-востоку около нормы», — говорится в сообщении.

В первой декаде в регионе ожидается повышение температуры воздуха ночью от +8…+13 градусов до +15…+20 градусов; днем от +19…+24 градусов до +28…+33 градусов. В конце декады синоптики прогнозируют понижение температуры.

Во второй декаде будет жарко. Средняя температура ночью составит +15…+22 градусов; днем +24…+29 градусов, местами до +34 градусов.

В последние пять дней июля ночью похолодает до +9…+14 градусов, днем до +20…+25 градусов. Месячное количество осадков предполагается около нормы, по юго-востоку больше нормы.

Дожди, местами грозы, ожидаются в большинстве дней первой и третьей декад и отдельные дни второй декады.