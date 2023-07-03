Около 1,5 тысячи жителей Томска и Томского района получат доступ к газу в 2023 году

Доступ к сетевому газу получат жители Томска и Томского района Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске началось строительство газопровода-связки ГРС-2 до врезки в газопровод к поселку Мирный Томского района. Благодаря объекту доступ к сетевому газу получат 1500 домов, сообщает администрация региона.

«Объект протяженностью 10 км создаст условия для газификации перспективных потребителей южной части Томска и Томского района, где ведется активное жилищное строительство. Доступ к сетевому газу получат 1,5 тысячи домовладений», — говорится в сообщении.

Работы выполнят в рамках программы развития газоснабжения и газификации Томской области на 2021–2025 годы. Строительство объекта планируется завершить в четвертом квартале 2023 года.

Строительство объекта осуществляет ООО «Газпром газораспределение Томск» входит в группу «Газпром межрегионгаз».