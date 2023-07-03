Движение частично ограничат на трассе Томск - Каргала - Колпашево из-за велозаезда

На трассе в Томском районе ограничат движение из-за велозаезда Фото: Иван МАКЕЕВ

Движение ограничат 9 июля на участке трассы Томск — Каргала — Колпашево из-за велозаезда Gran Fondo Tomsk. Об этом предупредили в администрации региона.

«На время следования участников велозаезда с 8:00 до 15:00 будет запрещено движение автотранспорта по правой стороне проезжей части по ходу дороги на участке с 27,2 по 35,65 км (от поворота к селу Моряковский Затон до деревни Нелюбино)», — говорится в сообщении.

Движение автомобилей будет осуществляться по левой стороне трассы по одной полосе в каждом направлении.

Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать время и маршрут движения, а также соблюдать требования временного ограничения.