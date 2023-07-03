Жители Томска могут проголосовать за город в конкурсе «Культурная столица года»

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Жители Томска могут проголосовать за свой город конкурсе «Культурная столица года». Победа в конкурсе поможет повысить областному центру туристическую привлекательность, рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее Томск вошел в число финалистов федерального конкурса «Культурная столица года». Для участия в нем от города была отправлена заявка с описанием местных достопримечательностей, культурных мероприятий и инфраструктуры.

Изначально в конкурсе приняло участие 50 поселений, но только 19 городов дошли до этапа рассмотрения итоговой заявки. Эксперты оценивали города по уровню развития архивов и историко-культурного наследия, материально-технической обеспеченности, вкладу в духовно-нравственное совершенствование жителей, уровню инклюзивной доступности. Всего было 12 факторов.

Народное онлайн голосование стартовало в понедельник, 3 июля. Поддержать Томск можно по ссылке.

Победителя объявят осенью. Город, который победит в конкурсе «Културная столица года», весь 2024 год будет представлять обширную культурно-просветительскую программу. Это повысит его туристическую привлекательность.