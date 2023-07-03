Томский мобилизованный получил 7 лет колонии за оставление части

Фото: Томский гарнизонный военный суд

Томский гарнизонный военный суд приговорил к 7 годам колонии военнослужащего, призванного на военную службу по мобилизации, за побег из воинской части, сообщает пресс-служба ведомства.

Суд установил, что 14 декабря 2022 года мобилизованный решил отдохнуть от исполнения служебных обязанностей и уклониться от прохождения военной службы в период мобилизации. Мужчина самовольно покинул воинскую часть и уехал к сожительнице, где проводил время по своему усмотрению.

«3 марта 2023 года он разыскан сотрудниками военной комендатуры, в связи с чем его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено», — говорится в сообщении.

Однако 21 марта 2023 года военнослужащий вновь оставил воинскую часть, к которой он был прикомандирован, и продолжил проводить время на свое усмотрение.

2 апреля 2023 года его разыскали. Незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено.

Мужчину признали виновным по статье «Самовольное оставление части или места службы» и притворили к 7 годам в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.