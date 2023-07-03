Высокая пожароопасность ожидается в Томской области с 5 по 7 июля

В Томской области ожидается высокая пожароопасность Фото: Алексей БУЛАТОВ

Высокую пожароопасность четвертого класса прогнозируют на территории Томска и области с 5 по 7 июля. Томичей призывают соблюдать правила противопожарной безопасности, предупреждают в мэрии.

По данным регионального гидрометцентра, по Томску и области с 5 по 7 июля ожидается высокая пожароопасность 4 класса.

В Томской области с 15 мая установлен особый противопожарный режим.В это время запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам.

Нарушение требований пожарной безопасности во время особого противопожарного режима влечет административную и уголовную ответственность.

В администрации Томска напоминают, что на территории города на землях населённых пунктов и в прилегающих лесах ежедневно патрулируют мобильные группы, оснащённые первичными средствами пожаротушения, также усилена профилактическая работа с населением.