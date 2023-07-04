В Томске вновь более 20 улиц останется без электричества 4 июля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 4 июля, в Томске без электричества останется более 20 улиц. Горсети планируют провести работы.

Света не будет по адресам:

С 09:00 до 4 Июля 2023 12:00

г. Томск Кирпичный проезд 3-19

г. Томск ул. Таврическая 1-9,4,4-а,12,15-17,25-27

г. Томск ул. Потанина ,1-31,2-8,2-а,2/1,4-а,10 стр.1,10-22,19-а,23-а,26,30-34,37-39

г. Томск ул. Пирусского 2-4,2-а,3-5,5-а,7,9-а,9-б,9-в,10,11-15,11-а,16-18,22-30

г. Томск ул. Измайловская 1-5,1-б,2-а,2-б,4-10,9

г. Томск СТ ""Томский садовод"" 3,уч.89

г. Томск пер. Солнечный 3,4,8,12

г. Томск пер. Производственный 1-3,4

г. Томск пер. Подшипниковый 1-3,2-4

г. Томск пер. Новаторский 1-7,2-16

г. Томск пер. Кирпичный 2-10,3-7

г. Томск пер. Карьерный 1-11

г. Томск пер. Измайловский 1-7,4,8,11,12-14

С 09:00 до 4 Июля 2023 16:30

г. Томск ул. Тверская 51,51-а,51/1

г. Томск пр-кт Фрунзе 55-57,59-а

г. Томск ул. Мельничная 26,32-38,38-а,38-в,40 стр.15,45-а,51-55,59-63,65*,67

г. Томск ул. Войкова 64/1,70,78

г. Томск пер. Заозерный 1/1,16/1,16/2,16/3

г. Томск пер. Дербышевский 1,5

г. Томск пер. Войкова 70

С 09:00 до 4 Июля 2023 16:30

г. Томск ул. Нахимова 13-15,15-а,15/1,15/5

г. Томск ул. Лыткина Федора 1

г. Томск ул. Красноармейская 135

С 09:00 до 4 Июля 2023 17:00

г. Томск пр-кт Кирова 13,13-а

г. Томск ул. Ново-Киевская 3-я 1,2-4,2-а,4/1,10

г. Томск ул. Ново-Киевская 2-я 1-3,1-а,2-4,4-а,7-11,8-10,11 стр.1,11-а,14-16

г. Томск ул. Войлочная 1-7,30-а

С 09:30 до 4 Июля 2023 18:00

г. Томск ул. Алтайская 128-б,132

С 13:00 до 4 Июля 2023 15:00

г. Томск ул. Потанина 36-70,39-41,45-53,57-59,63-75,65/1,67А,69а,69б

г. Томск сад. СТ ""Томский садовод"" 3

г. Томск Потанина 69 в

г. Томск пер. Новаторский 15-17,26,30-32,36-38