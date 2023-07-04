В Томске вновь более 20 улиц останется без электричества 4 июля

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сегодня, 4 июля, в Томске без электричества останется более 20 улиц. Горсети планируют провести работы.
Света не будет по адресам:
С 09:00 до 4 Июля 2023 12:00
г. Томск Кирпичный проезд 3-19
г. Томск ул. Таврическая 1-9,4,4-а,12,15-17,25-27
г. Томск ул. Потанина ,1-31,2-8,2-а,2/1,4-а,10 стр.1,10-22,19-а,23-а,26,30-34,37-39
г. Томск ул. Пирусского 2-4,2-а,3-5,5-а,7,9-а,9-б,9-в,10,11-15,11-а,16-18,22-30
г. Томск ул. Измайловская 1-5,1-б,2-а,2-б,4-10,9
г. Томск СТ ""Томский садовод"" 3,уч.89
г. Томск пер. Солнечный 3,4,8,12
г. Томск пер. Производственный 1-3,4
г. Томск пер. Подшипниковый 1-3,2-4
г. Томск пер. Новаторский 1-7,2-16
г. Томск пер. Кирпичный 2-10,3-7
г. Томск пер. Карьерный 1-11
г. Томск пер. Измайловский 1-7,4,8,11,12-14
С 09:00 до 4 Июля 2023 16:30
г. Томск ул. Тверская 51,51-а,51/1
г. Томск пр-кт Фрунзе 55-57,59-а
г. Томск ул. Мельничная 26,32-38,38-а,38-в,40 стр.15,45-а,51-55,59-63,65*,67
г. Томск ул. Войкова 64/1,70,78
г. Томск пер. Заозерный 1/1,16/1,16/2,16/3
г. Томск пер. Дербышевский 1,5
г. Томск пер. Войкова 70
С 09:00 до 4 Июля 2023 16:30
г. Томск ул. Нахимова 13-15,15-а,15/1,15/5
г. Томск ул. Лыткина Федора 1
г. Томск ул. Красноармейская 135
С 09:00 до 4 Июля 2023 17:00
г. Томск пр-кт Кирова 13,13-а
г. Томск ул. Ново-Киевская 3-я 1,2-4,2-а,4/1,10
г. Томск ул. Ново-Киевская 2-я 1-3,1-а,2-4,4-а,7-11,8-10,11 стр.1,11-а,14-16
г. Томск ул. Войлочная 1-7,30-а
С 09:30 до 4 Июля 2023 18:00
г. Томск ул. Алтайская 128-б,132
С 13:00 до 4 Июля 2023 15:00
г. Томск ул. Потанина 36-70,39-41,45-53,57-59,63-75,65/1,67А,69а,69б
г. Томск сад. СТ ""Томский садовод"" 3
г. Томск Потанина 69 в
г. Томск пер. Новаторский 15-17,26,30-32,36-38