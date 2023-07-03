Велогонку Terra Siberia Tour перенесли из Томска в Шерегеш

Велогонка Terra Siberia Tour не состоится в Томске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Велогонка Terra Siberia Tour не состоится в Томске. Мероприятие проведут в поселке Шерегеш Кемеровской области, сообщили организаторы на сайте мероприятия.

Напомним, изначально велогонку Terra Siberia Tour в Томске планировали провести 12 июня, однако мэрия Томска не смогла согласовать ее проведение на проспекте Ленина. Спортивное мероприятие был перенесено на 2 июля.

Программа велогонки была рассчитана на 7, 14, 35 и 70 километров, детские заезды на 500 метров и 1,5 километра.

Кроме того, новая дата велогонки также не была утверждена администрацией города. В итоге организаторы перенесли мероприятие на 30 июля 2023 года. Новым местом проведения стал поселок Шерегеш в Кемеровской области.