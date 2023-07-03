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НовостиОбщество3 июля 2023 6:56

Более 460 млн рублей направят в Томскую область на компенсации при оплате ЖКУ

Данное распоряжение подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин
Ксения Высотина

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томскую область направят более 460 млн рублей на компенсации при оплате ЖКУ. Данное распоряжение подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

"Речь идёт о мерах социальной поддержки федеральных льготников – инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация – до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета",- говорится в документе.

Уточним, что правительство Российской Федерации выделило 7,5 млрд рублей, которые пойдут на сферу ЖКХ. Конкретно эти средства отправят на дополнительное финансирование на предоставление компенсаций расходов на оплату ЖКУ.