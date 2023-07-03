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НовостиОбщество3 июля 2023 6:50

Участок улицы Гоголя в в Томске перекроют из-за прокладки канализации

Перекрытие начнет действовать 4 июля в 10 утра
Алёна Мищенко
Фото: Наталья Качановская

Фото: Наталья Качановская

В Томске на два дня перероют участок улицы Гоголя во время прокладки канализационной линии. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«В период с 10:00 4 июля до 23:00 5 июля будет перекрыт участок ул. Гоголя от улицы Никитина до улицы Лебедева», — говорится в сообщении.

В это время ООО «СетиВиК» будет прокладывать на данном участке канализационную линию.

Автомобили будут двигаться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.