Пьяный житель Томской области улетел в кювет на угнанном лесовозе

Фото: УМВД по Томской области

В Бакчарском районе Томской области 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал грузовой автомобиль с прицепом с предприятии, на котором подрабатывал. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что в районе поселка Плотниково в кювете лежит грузовой автомобиль с прицепом.

В ходе проверки полицейские установили собственника грузовика и сообщили о произошедшем. Мужчина заявил полицейским, что грузовой автомобиль угнали несколько часов назад.

Позже удалось установить подозреваемого. Им оказался ранее судимый 48-летний житель села Плотниково, который подрабатывал на предприятии у собственника автомобиля.

По предварительным данным, пьяный мужчина на рабочем месте без разрешения собственника сел за руль лесовоза и выехал на дорогу. По пути он не справился с управлением и съехал в кювет, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело.