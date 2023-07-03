Двое подростков на мопеде пострадали в ДТП с велосипедистом в Томске

Фото: УМВД по Томской области

Мопед Racer столкнулся с велосипедом на улице Радиоцентр в Томске 2 июля. В аварии пострадал велосипедист и двое подростков, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 2 июля около 16:00 на улице Радиоцентр, 9а. Столкнулись мопед Racer, за рулем которого сидел 12-летний водитель и велосипед, под управлением 43-летнего водителя. По предварительным данным, они двигались по улице во встречном направлении.

В результате ДТП, несовершеннолетний водитель и велосипедист доставлены в больницу. На заднем сиденье мопеда находился 17-летний пассажир, который также был доставлен в медучреждение.

В полиции добавили, что оба подростка двигались на мопеде без мотошлема. Обстоятельства произошедшего выясняются.