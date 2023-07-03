Лесничий в Томской области получил 10 лет колонии за взятки

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В Томской области участкового лесничего и водителя Васюганского участкового лесничего приговорили к длительным срокам и штрафам за получение взяток. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд установил, что с 2014 года по 2020 год обвиняемые вместе с главным лесничим Васюганского участкового лесничества объединились в организованную группу. Они хотели получать с лесозаготовителей взятки за предоставление лесных участков с деловой древесиной рядом с населенными пунктами и зимниками, а также за общее покровительство.

«Согласно распределенным ролям, водитель лесничества подыскивал лесопользователей, готовых платить деньги за неправомерные действия, участковый лесничий оперативно подготавливал документы для заключения с взяткодателями договоров аренды лесных участков», — говорится в сообщении.

Всего от 12 лесозаготовителей они получили более 4 млн рублей взяток.

Парабельский районный суд признал виновными участкового лесничего и водителя Васюганского участкового лесничества по статьям «Получение взятки» и «Получение взятки организованной группой в крупном размере».

Участкового лесничего притворили к 10 годам лишения свободы со штрафом в общей сумме более 3,2 млн рублей, также его лишили права занимать должности на гослужбе на 4 года. Водитель лесничества получил 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 2 млн рублей. Отбывать наказание виновные будут в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Организатор преступлений был ранее, взяткодатели также понесли уголовную ответственность.