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НовостиОбщество3 июля 2023 3:56

В Стрежевом горожане жалуются на нашествие мошки

Укусы мошки болезненны и могут вызывать аллергическую реакцию
Ксения Высотина

Фото: архив КП

В Томской области в городе Стрежевой местные жители жалуются на нашествие мошки. Укусы насекомых болезненны и могут вызывать аллергическую реакцию.

В администрации Стрежевого отметили, что территорию обрабатывали от насекомых, но на мошку данные средства не повлияли. Это связано с тем, что вокруг много болотной местности, а это одна из благоприятных местностей для размножения.

Также в чате городской администрации Стрежевого, местные жители пишут, что укусы мошки могут вызвать аллергию.