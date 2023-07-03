В Стрежевом горожане жалуются на нашествие мошки

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В Томской области в городе Стрежевой местные жители жалуются на нашествие мошки. Укусы насекомых болезненны и могут вызывать аллергическую реакцию.

В администрации Стрежевого отметили, что территорию обрабатывали от насекомых, но на мошку данные средства не повлияли. Это связано с тем, что вокруг много болотной местности, а это одна из благоприятных местностей для размножения.

Также в чате городской администрации Стрежевого, местные жители пишут, что укусы мошки могут вызвать аллергию.