Известный томский актер Вячеслав Гуливицкий начал озвучивать детские сказки

Фото: "ВКонтакте" Вячеслава Гуливицкого

Томский актер Вячеслав Гуливицкий стал известен широкой публике во времена его участия в команде КВН «Дети лейтенанта Шмидта». Сегодня томич начал озвучивать сказки, специально для этого он создал отдельный канал в Telegram. Подробностями поделилось издание «Московский комсомолец в Томске».

Еще весной 2022 года в мессенджере появился канал Гуливицкого «Сказка сказывается».

«Здесь вы всегда найдёте прекрасные детские сказки. Если у вас или ваших знакомых есть дети любого возраста, если вы сами в душе остаетесь ребенком, этот канал вам обязательно понравится», - написал чемпион Высшей лиги КВН.

Известный томич не только озвучивает тексты голосом, но и сопровождает работы музыкальным фоном.

За 1,5 года работы канала Гуливицкий успел выложить свою интерпретацию десятков произведений различных авторов. Среди них: «Новое платье короля», «Огниво», «Тараканище», «Мойдодыр», «Бременские музыканты», «Муха-цокотуха».

Напомним, Вячеслав Гуливицкий окончил актерский факультет ГИТИСа, работал в Северском ТЮЗе. Был успешным шоуменом на телевидении и участником прославленной команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта».

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