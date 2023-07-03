Полиция Стрежевого расследует дело о попытке сбыта двух видов наркотиков

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в городе Стрежевой полиция расследует дело о попытке сбыта двух видов наркотиков. Свертки содержат в себе наркотические вещества – амфетамин, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"Сотрудники ОНК МО МВД России «Стрежевской», реализуя оперативную информацию, задержали ранее не судимого местного жителя, 1988 года рождения, подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств", - говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, свертки были найдены в гараже у подозреваемого. Позже следователи изъяли наркотические вещества массой - 94,18 грамм и общей массой 159,26 грамм.

Фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.