Квартиры в томских новостройках подорожали на 13,3% за полгода

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Томск оказался в лидерах по темпам роста цен на квартиры в новостройках. За прошедшие полгода они увеличились на 13,3%. Сейчас средняя стоимость квартиры в новом доме составляет 6 546 083 рубля. Рейтинг представили аналитики портала «Мир квартир».

В лидерах по стоимости нового жилья также оказались Мурманск (+13,6 %), Иваново (+13,1 %), Грозный (+13,2 %). Выросли цены и в Улан-Удэ, Иваново, Мурманске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Сочи.

В целом, средняя цена квартиры увеличилась в 46 городах России. В 24-х городах жилье, напротив, подешевело. Среди них Санкт-Петербург, Симферополь, Курск, Воронеж, Астрахань, Сургут.

«Положительная динамика на первичном рынке обеспечивается догоняющим ростом в регионах, где недвижимость до последнего времени была относительно дешева. В ближайшее время мы можем увидеть дальнейшее подорожание новостроек, уже по причине ослабления курса рубля. Однако резкого роста не будет», - прокомментировал генеральный директор портала Павел Луценко.

В среднем по стране с начала января 2023 года квадратный метр подорожал на 3,7%.

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