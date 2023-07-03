В Томске перевернулась машина из-за попытки водителя срезать дорогу

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

Накануне вечером, 2 июля, в районе Степановка в Томске водитель решил сократить дорогу и поехал через лог. В результате автомобиль перевернулся. Обошлось без жертв. Об этом сообщили в Telegram-канале «Регион-70».

«Два товарища, приняв изрядную дозу анестезии, решили срезать дорогу через лог на Степановке между остановками «Старая конечная» и «Степная». Высота дорожной насыпи в этом месте метра 3. Машина перевернулась на бок и повисла на местной растительности. Слава богу, никто не пострадал», - написали авторы поста.

Очевидцы добавили, что молодые люди сумели выбраться из окна автомобиля. После этого они отправились по своим делам, оставив машину на месте происшествия.

На опубликованном в посте фрагменте записи можно увидеть, как водитель пытается срезать путь, двигаясь по обочине.

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