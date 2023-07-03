Более 10 улиц в Томске останется без электричества 3 июля

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Томске сегодня, 3 июля, более 10 улиц останется без света. Горсети будут проводить работы.
Электричества не будет:
С 09:00 до 3 Июля 2023 12:00
г. Томск пр-кт Фрунзе 40,46
г. Томск ул. Карташова 4
г. Томск ул. Красноармейская 31-33
г. Томск ул. Никитина 25,29-а
г. Томск пер. Лесной 8
г. Томск пр-кт Кирова 36,37-41,39/1,46
г. Томск ул. Дзержинского 57
С 09:00 до 3 Июля 2023 16:30
г. Томск Московский тракт 8
г. Томск пос. Синий Утес 7/1
г. Томск ул. Тогучинская 1-в,3,3/1,7,8,8/1,10/1
Синий утес ул. Тогучинская 2,2-б,5,5-а,9-11,уч.6,уч.14,уч.16,уч.18
г. Томск пер. Картасный 6
г. Томск ул. Войкова 36
С 09:00 до 3 Июля 2023 17:00
г. Томск ул. Пушкина 52-а,52-б,52-в,52-г,52-е
Родник ул. Родниковая 1
Томск ул. Геологов (пос.Геологов) 1-г,1/1,1/2,3/1,3/2,3/3,5/1,5/2,5/3,7/2,7/3,7/4,8/3,9/1,9/2