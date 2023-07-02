В Томской области в Асино пропал 47-летний мужчина

Фото: "ЛизаАлерт" по Томской области.

В Асиной Томской области пропал 47-летний мужчина. Евгений Горелых ушёл из дома 30 июня и больше не вернулся, сообщает пресс-служба "ЛизаАлерт".

Уточняются приметы пропавшего: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

В день, когда Евгений ушел из дома, он был одет в светло-серый камуфляжный костюм и черные резиновые галоши.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).