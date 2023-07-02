Жителям Томска рассказали, что нужно делать, если встретили медведя в городе

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Охотовед Томского района Сергей Кустов рассказал горожанам о том, что нужно делать, если в Томске вновь окажется медведь на центральных улицах. Выяснилось, что ни в коем случае не нужно убегать от животного.

По словам специалиста, часто медведь сразу не кидается, а имитирует атаку, подходя на 2-3 метра, останавливается, резко убегает в другую сторону, а потом делает повторный круг. Охотовед отмечает, если убегает, медведь может начать преследовать и побежит за вами. Если же встретить медведя лицом к лицу, то животное может сделать круг и уйти.

Помимо этого эксперт рассказал, что дикому животному удобнее нападать не в открытом месте. Ему комфортнее, если рядом есть дерево или другой похожий объект. Он любит зацепиться за дерево одной лапой, а второй бить. Если это переложить на городские условия, то можно выйти на середину улицы, подальше от стен зданий и деревьев.

Если уже медведь напал на человека, то шансы на спасение малы. Как отмечает Кустов, можно попробовать спастись маленьким ножом, если такой у вас имеется, но у людей для этого может не хватить психологической устойчивости.

Напомним, что в начале это неделе по улицам Томска прогуливался медведь. Позже его поймали охотоведы и устранили.