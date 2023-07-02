На улице Водяной в Томске завершили ремонт теплосетей от котельной

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В Томске на улице Водяной завершили ремонт теплосетей от котельной. От данных сетей запитаны около 100 многоквартирных домов в микрорайоне Черемошники, сообщает городская администрация.

"В ходе проведения гидравлических испытаний на этих тепловых сетях было выявлено большое количество дефектов. Специалисты устранили повреждения и провели полный комплекс мероприятий по подготовке оборудования к отопительному сезону", - говорится в сообщении.

В мэрии также добавили, что всего от теплосетей от котельной на улице Водяной запитаны 95 многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне Черемошники, в том числе, на улицах Нижне-Луговой, на части проспекта Ленина и в переулке Ново-Станционный.