В Томске 1 июля отменили День ветеранов боевых действий

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Вчера, 1 июля, в Томске отменили День ветеранов боевых действий. У Мемориального комплекса погибшим в Афганистане и других локальных конфликтах состоялись митинг и возложение цветов, сообщает пресс-служба мэрии.

"Сегодня этот праздник наполнен особым смыслом. Наши военнослужащие, российские воины вновь защищают Отечество в ходе специальной военной операции на Украине. Среди них немало томичей. Воюют за Россию, за всех нас, проявляя героизм, мужество и стойкость. Жертвуя собой, как томич разведчик-гвардеец Виталий Сухоруков, которому мы недавно открыли Мемориальную доску на 53-й школе", - говорится в сообщении.

В администрации рассказали, что в мероприятии приняли участие губернатор Томской области Владимир Мазур, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, сенатор Владимир Кравченко, депутат Госдумы России Владимир Самокиш, ветераны боевых действий, родные и друзья погибших воинов, представители общественности, юнармейцы.

Губернатор Владимир Мазур передал томичке Раисе Шарыповой знак отличия «Георгиевский крест» IV степени, которым награжден ее сын Олег Шарыпов, погибший в ходе специальной военной операции.