В Лагерном саду в Томске 29 июля пройдет вкусный праздник «Пикник фест»

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Томске 29 июля в Лагерном саду состоится вкусный праздник «Пикник фест». На мероприятии выступит Татьяна Овсиенко.

В Томске 29 июля состоится праздник вкусной еды «Пикник фест». Место проведения – нижняя терраса Лагерного сада.

Гостей праздника ждет разнообразная программа. Помимо вкусной еды, для них будут работать аниматоры, выступит кавер-группа из Томска. Главной звездой «Пикник феста» станет известная певица Татьяна Овсиенко.

Также на празднике пройдет пенная вечеринка, а взрослых и детей ждет активный отдых.

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