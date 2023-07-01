«Ушла из дома 30 июня»: в Томске ищут несовершеннолетнюю девочку

Вероника ушла из дома улице Иртышской 30 июня Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Томская полиция разыскивает Веронику Гынгазову 2008 года рождения. Заявление о ее пропаже поступило в дежурную часть по Октябрьскому району. Известно, что девочка-подросток ушла из дома улице Иртышской 30 июня, и с тех пор про нее ничего не известно.

«Рост Вероники – 150 сантиметров, глаза голубые, волосы светло-русые», - описывают приметы пропавшей в полиции.

Известно, что Вероника была одета в спортивный костюм бежевого цвета и черно-белые кеды.

Сотрудники полиции проводят мероприятия, чтобы найти Веронику Гынгазову. Если вы знаете, где она может быть, позвоните по телефонам 02 (102 – с мобильного телефона) или в отдел полиции Октябрьского района Томска 8-953-927-62-28.