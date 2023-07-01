Движение на улице Крылова в Томске перекроют с 3 по 8 июля

С 09.00 3 до 20.00 8 июля будет перекрыто движение на участке улицы Крылова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 09.00 3 до 20.00 8 июля будет перекрыто движение на участке улицы Крылова – от улицы Никитина до переулка Плеханова. Под проезжей частью на улице Крылова АО «ТомскРТС» будет менять участок тепломагистрали.

«Специалистам предстоит заменить изношенный участок трубопровода, на котором во время гидравлических испытаний выявили дефект», - рассказали в пресс-службе компании.

После замены в домах, которые подключены к этому участку теплосети, могут включить горячую воду. Также ремонт поможет избежать аварийных ситуаций, когда наступят холода.