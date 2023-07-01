Томич-рецедивист пытался зарубить односельчанина топором

Участковый опросил свидетелей и задержал подозреваемого Фото: Евгения ГУСЕВА

В Чаинском районе Томской области местный житель пытался зарубить топором односельчанина. Об этом проинформировала пресс-служба ГУ МВД России по Томской области. Факт покушения раскрыл местный участковый Денис Емельянов, когда проводил работу с гражданами на участке.

«В ходе общения с 50-летним жителем села Варгатер полицейский обратил внимание на телесные повреждения, находящееся на его голове, и задал ему вопрос об их происхождении», - рассказали в пресс-службе полиции и подчеркнули, что мужчина нервничал и пытался уйти от ответа.

Но вскоре житель села Варгатер рассказал, что накануне повздорил с односельчанином, и тот ударил его по голове топором.

После этого участковый опросил свидетелей, задержал подозреваемого в покушении на убийство – 43-летнего местного жителя, который уже был судим. Также у него изъяли топор.

Возбуждено уголовное дело.