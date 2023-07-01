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НовостиОбщество1 июля 2023 9:00

В Томской области электрики сняли кота с опоры ЛЭП

Пушистик просидел на опоре два дня
Александра Тайбатрова
Котика успешно сняли с высоты. Фото: Сообщество "Россети Томск" во ВКонтакте

Котика успешно сняли с высоты. Фото: Сообщество "Россети Томск" во ВКонтакте

В Белом Яре Томской области сотрудникам Россетей пришлось выполнять не совсем привычную для себя работу – спасать кота. К ним обратились местные жители и сообщили, что котик уже два дня сидит на опоре ЛЭП и не может сам спуститься.

«Благодарим коллег из Белоярского РЭСа за профессионализм и неравнодушное отношение к животным», - говорится в сообщении в группе Россетей Томска во ВКонтакте.

Как кот забрался на опору, история умалчивает. А после спасения он благодарно помяукал и скрылся из поля зрения своих спасателей.