В Томской области электрики сняли кота с опоры ЛЭП

Котика успешно сняли с высоты. Фото: Сообщество "Россети Томск" во ВКонтакте

В Белом Яре Томской области сотрудникам Россетей пришлось выполнять не совсем привычную для себя работу – спасать кота. К ним обратились местные жители и сообщили, что котик уже два дня сидит на опоре ЛЭП и не может сам спуститься.

«Благодарим коллег из Белоярского РЭСа за профессионализм и неравнодушное отношение к животным», - говорится в сообщении в группе Россетей Томска во ВКонтакте.

Как кот забрался на опору, история умалчивает. А после спасения он благодарно помяукал и скрылся из поля зрения своих спасателей.