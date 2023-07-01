На Черемошниках в Томске завершили подготовку сетей к новому сезону

В ходе проведения гидравлических испытаний на теплосетях выявили много дефектов Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 1 июля, специалисты ТомскРТС завершили подготовку теплосетей в районе Черемошников к новому отопительному периоду, сообщает пресс-служба компании. Работы велись на сетях, которые идут от котельной на улице Водяной. От них запитаны почти 100 многоквартирных домов на Черемошниках, в том числе на улице Нижне-Луговая, части проспекта Ленина и в переулке Ново-Станционный.

«В ходе проведения гидравлических испытаний на этих тепловых сетях было выявлено большое количество дефектов», - уточнили в пресс-службе компании.

Сейчас все эти дефекты уже устранили. А также сотрудники ТомскРТС провели все необходимые профилактические мероприятия на оборудовании. Горячую воду в этих домах подключат, если управляющие компании уже завершили необходимый комплекс работ по подготовке внутридомового оборудования к отопительному сезону.