В Томске 74-летний пенсионер перевел мошенникам почти 3 миллиона рублей

Пенсионеру позвонили с незнакомого номера Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томске 74-летний пенсионер стал жертвой мошенников, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области. История не нова: пенсионеру позвонили с незнакомого номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности и заявил, что сбережения пенсионера находятся в опасности.

«В качестве подтверждения своих слов звонивший отправил потерпевшему в мессенджере фото служебного удостоверения»,- рассказали по подробностях в пресс-службе полиции.

В результате пенсионер перевел на «безопасный счет» около трех миллионов рублей. Позже он обратился в полицию, после чего возбудили уголовное дело о мошенничестве.