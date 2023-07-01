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НовостиОбщество1 июля 2023 7:29

В Томске 74-летний пенсионер перевел мошенникам почти 3 миллиона рублей

Мужчина думал, что переводит их на «безопасный счет»
Александра Тайбатрова
Пенсионеру позвонили с незнакомого номера

Пенсионеру позвонили с незнакомого номера

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томске 74-летний пенсионер стал жертвой мошенников, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области. История не нова: пенсионеру позвонили с незнакомого номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности и заявил, что сбережения пенсионера находятся в опасности.

«В качестве подтверждения своих слов звонивший отправил потерпевшему в мессенджере фото служебного удостоверения»,- рассказали по подробностях в пресс-службе полиции.

В результате пенсионер перевел на «безопасный счет» около трех миллионов рублей. Позже он обратился в полицию, после чего возбудили уголовное дело о мошенничестве.