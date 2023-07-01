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НовостиОбщество1 июля 2023 6:41

Чашу Белого озера в Томске заполнили водой

Также водоем очистили
Александра Тайбатрова
Уровень воды в Белом озере стал выше. Фото: Дарья Черникова

Уровень воды в Белом озере стал выше. Фото: Дарья Черникова

На этой неделе чашу Белого озера заполнили водой, отчитались в мэрии Томска. Благодаря этому уровень воды в озере стал выше. Также, по данным мэрии, водоем дополнительно очистили благодаря социальному партнеру.

Воду в озеро подавали по временной схеме.

«В дальнейшем власти планируют построить новую скважину большей производительности», - заверили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что Белое озеро стало одним из лидеров рейтингового голосования за объекты благоустройства 2024 года.