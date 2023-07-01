Томский «Сибирский кедр» получила награду от Президента России

Президент вручил награду за первое место учредителю компании «Сибирский кедр» Алексею Альпету Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Томская компания «Сибирский кедр» вошла в число 15 победителей среди тысячи ьрендов в рамках форума «Сильные иди для нового времени». Пресс-служба мэрии сообщает, что томичи получили награду от Президента России Владимира Путина.

«Президент вручил награду за первое место учредителю компании «Сибирский кедр» Алексею Альпету», - говорится в сообщении мэрии.

Продукию «Сибирского кедра» можно приобрести во всех регионах России, а также в 22 странах. Также компания активно участвует в различных социальных проектах. Благодаря победе на форуме «Сибирский кедр» получит финансовую поддержку. Также ему помогут дальше продвигать товары на внутреннем рынке и за рубежом.