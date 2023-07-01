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НовостиОбщество1 июля 2023 6:03

Томский «Сибирский кедр» получила награду от Президента России

Награждение прошло в рамках форума «Сильные идеи для нового времени»
Александра Тайбатрова
Президент вручил награду за первое место учредителю компании «Сибирский кедр» Алексею Альпету

Президент вручил награду за первое место учредителю компании «Сибирский кедр» Алексею Альпету

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Томская компания «Сибирский кедр» вошла в число 15 победителей среди тысячи ьрендов в рамках форума «Сильные иди для нового времени». Пресс-служба мэрии сообщает, что томичи получили награду от Президента России Владимира Путина.

«Президент вручил награду за первое место учредителю компании «Сибирский кедр» Алексею Альпету», - говорится в сообщении мэрии.

Продукию «Сибирского кедра» можно приобрести во всех регионах России, а также в 22 странах. Также компания активно участвует в различных социальных проектах. Благодаря победе на форуме «Сибирский кедр» получит финансовую поддержку. Также ему помогут дальше продвигать товары на внутреннем рынке и за рубежом.