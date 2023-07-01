Северск завершил ремонт дорог по нацпроекту в 2023 году первым в Томской области

В 2023 году по нацпроекту в Северске отремонтировали восемь участков дорог Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Северске с большим опережением графика завершили ремонт дорог по нацпроекту. В администрации Томской области отмечают, что ЗАТО вновь сделал это первым в регионе.

«Специалисты отремонтировали 5,15 км дорожного покрытия», - сообщила пресс-служба обладминистрации.

Среди отремонтированных участки таких улиц, как Пионерская, Пушкина, 40 лет Октября, Северная, Горького, Строителей, Курчатова и Коммунистического проспекта. Еще три участка – проезд Южный, улицы Солнечная и Предзаводская – отремонтировали в конце прошлого года.

На ремонт дорог в Северске в 2023 году потратили почти 180 миллионов рублей.

Напомним, что в Зырянском районе возобновили движение по деревянному мосту через реку Кия.