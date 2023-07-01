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НовостиОбщество1 июля 2023 3:03

Почти 2 миллиарда рублей планирует привлечь СибГМУ для строительства инжинирингового центра в Томске

Для привлечения финансирования вуз работает с Минпромторгом
Александра Тайбатрова
Для вуза планируют построить центр площадью около 1500 квадратных метров

Для вуза планируют построить центр площадью около 1500 квадратных метров

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

СибГМУ необходимо почти 2 миллиарда рублей, чтобы построить инжиниринговый центр в Томске. Об этом ректор вуза Евгений Куликов рассказал интерфаксу. По словам ректора, СибГМУ является единственным медицинским вузом, где есть собственное лицензированное производство лекарств.

«Для развития инфраструктуры мы разрабатываем проект инжинирингового центра», - отметил Куликов.

Ректор СибГМУ рассказал, что проект вуза получил поддержку в рамках проекта «Медицинская наука для человека». Для привлечения финансирования на строительство инжинирингового центра СибГМУ работает с Минпромторгом. Для вуза планируют построить центр площадью около 1500 квадратных метров. Подготовили в СибГМУ и портфель проектов, который содержит 15 лекарственных препаратов и инфраструктурные требования.