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НовостиОбщество1 июля 2023 2:24

Вкусный праздник «Пикник фест» пройдет в Томске 29 июля

Мероприятие состоится на нижней террасе Лагерного сада
Александра Тайбатрова
Гостей праздника ждет разнообразная программа

Гостей праздника ждет разнообразная программа

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске 29 июля состоится праздник вкусной еды «Пикник фест». Место проведения – нижняя терраса Лагерного сада.

Гостей праздника ждет разнообразная программа. Помимо вкусной еды, для них будут работать аниматоры, выступит кавер-группа из Томска. Главной звездой «Пикник феста» станет известная певица Татьяна Овсиенко.

Также на празднике пройдет пенная вечеринка, а взрослых и детей ждет активный отдых.

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