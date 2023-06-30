В Томске осудили военного, который пьяным вел мотоцикл

Мотоциклиста оштрафовали на 30 тысяч рублей Фото: Иван Макеев

Томскому военнослужащему выписали штраф за езду в нетрезвом виде. Он находился за рулем мотоцикла, будучи пьяным и без прав. Об этом сообщила пресс-служба местного гарнизонного военного суда.

«Военнослужащий А. 19 июня 2023 года, не имея права управления транспортными средствами, управлял мотоциклом, находясь в состоянии опьянения, при этом данные его действия не содержали уголовно наказуемого деяния», - говорится в сообщении.

Рядового признали виновным в совершении административного правонарушения, которое предусмотрено частью 3 статьи 12.8 Кодекса РФ. За нарушение Правил дорожного движения мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

В пресс-службе уточнили, что постановление еще не вступило в силу.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что томского военного осудили за покупку «тройки» по физкультуре.

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