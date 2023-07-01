Региональные бренды выйдут на федеральное ТВ

Ольга Нужная (слева), Олег Воробьев (в центре), Владислав Углянюк (справа) на презентации проекта «Покупай наше». Фото предоставлено пресс-службой телемагазина «Shop and Show»

30 июня в Томске (Томская область) на площадке регионального центра «Мой бизнес» состоялся круглый стол, посвященный проблемам изоляции региональных брендов от федеральных рынков сбыта. Участие в нем приняли представители областного отделения «Деловой России» и около 30 местных предпринимателей, представляющих локальные и региональные бренды.

Открыла круглый стол Ольга Нужная, заместитель директора томского регионального центра «Мой бизнес», заместитель директора НО «Фонд развития бизнеса». По ее словам, это новый и крайне интересный опыт для томских предпринимателей. Он напрямую касается изменений в экономике и продвижения политики импортозамещения. Позволяют вывести на новые рынки региональных предпринимателей и способствуют их качественному и количественному развитию.

На мероприятии присутствовал Владислав Углянюк, исполнительный директор Томского регионального отделения «Деловой России». По его словам, проект «Покупай Наше» достоин внимания региональных бизнесменов, а главное, что все «просто, понятно и без подводных камней». Он также отметил высокую социально-экономическую значимость проекта и подчеркнул, что подобный обмен опытом приводит к расширению бизнес-идей.

В рамках круглого стола с презентацией проекта «Покупай наше» выступил член Генерального совета «Деловой России», президент социального телемагазина «Shop and Show» Олег Воробьев. Он подчеркнул, что сегодня важно вовлечь бизнес-сообщество в процесс конструирования нового экономического будущего страны, построенного на принципах импортозамещения и развития собственных брендов. Планируется, что проект будет развиваться на платформе телемагазина «Shop and Show» при поддержке «Деловой России» и затронет все субъекты страны.

«Сегодня назрела острая необходимость формирования полноценных стратегий и концепций по формированию национальных брендов, которые в будущем могли бы стать и международными», - рассказал Олег Воробьев и добавил. - «Проект на базе Shop&Show – это не про продажи отдельных товаров или рекламу в федеральном эфире. Это про то, как любой локальный бренд, приложив необходимые усилия, может стать полноценным национальным брендом».

Канал Shop&Show обладает ресурсом в виде команды стратегических продюсеров, маркетологов, дизайнеров, копирайтеров, которые способны не только проработать все ключевые компоненты бренда, достойно вывести его в федеральный эфир, но и сделать его узнаваемым на общероссийском рынке.

«В стране огромное количество локальных и региональных компаний, которые по своим оборотам даже в ближайшем будущем не смогут выйти на уровень крупных корпораций и, соответственно, не располагают достаточным объемом бюджетов для полноценного продвижения», - указывает Олег Воробьев.

При этом, как показал опрос, проведенный среди клиентов телемагазина «Shop and Show», более 70% покупателей хотели бы видеть больше отечественных товаров, 42% респондентов указали, что искать самостоятельно региональные бренды для них затруднительно, так как зачастую у таких компаний нет даже сайта. Но самое примечательное, что участники опроса отметили, что им не хватает единой платформы, где небольшие бренды были бы представлены наравне с уже известными российскими компаниями. Таким образом можно отметить, что в обществе сформировался полноценный запрос на российский продукт.