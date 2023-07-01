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НовостиОбщество1 июля 2023 3:00

Региональные бренды выйдут на федеральное ТВ

Предприниматели смогут продавать свои товары через национальный телемагазин
Ольга Нужная (слева), Олег Воробьев (в центре), Владислав Углянюк (справа) на презентации проекта «Покупай наше». Фото предоставлено пресс-службой телемагазина «Shop and Show»

Ольга Нужная (слева), Олег Воробьев (в центре), Владислав Углянюк (справа) на презентации проекта «Покупай наше». Фото предоставлено пресс-службой телемагазина «Shop and Show»

30 июня в Томске (Томская область) на площадке регионального центра «Мой бизнес» состоялся круглый стол, посвященный проблемам изоляции региональных брендов от федеральных рынков сбыта. Участие в нем приняли представители областного отделения «Деловой России» и около 30 местных предпринимателей, представляющих локальные и региональные бренды.

Открыла круглый стол Ольга Нужная, заместитель директора томского регионального центра «Мой бизнес», заместитель директора НО «Фонд развития бизнеса». По ее словам, это новый и крайне интересный опыт для томских предпринимателей. Он напрямую касается изменений в экономике и продвижения политики импортозамещения. Позволяют вывести на новые рынки региональных предпринимателей и способствуют их качественному и количественному развитию.

На мероприятии присутствовал Владислав Углянюк, исполнительный директор Томского регионального отделения «Деловой России». По его словам, проект «Покупай Наше» достоин внимания региональных бизнесменов, а главное, что все «просто, понятно и без подводных камней». Он также отметил высокую социально-экономическую значимость проекта и подчеркнул, что подобный обмен опытом приводит к расширению бизнес-идей.

В рамках круглого стола с презентацией проекта «Покупай наше» выступил член Генерального совета «Деловой России», президент социального телемагазина «Shop and Show» Олег Воробьев. Он подчеркнул, что сегодня важно вовлечь бизнес-сообщество в процесс конструирования нового экономического будущего страны, построенного на принципах импортозамещения и развития собственных брендов. Планируется, что проект будет развиваться на платформе телемагазина «Shop and Show» при поддержке «Деловой России» и затронет все субъекты страны.

«Сегодня назрела острая необходимость формирования полноценных стратегий и концепций по формированию национальных брендов, которые в будущем могли бы стать и международными», - рассказал Олег Воробьев и добавил. - «Проект на базе Shop&Show – это не про продажи отдельных товаров или рекламу в федеральном эфире. Это про то, как любой локальный бренд, приложив необходимые усилия, может стать полноценным национальным брендом».

Канал Shop&Show обладает ресурсом в виде команды стратегических продюсеров, маркетологов, дизайнеров, копирайтеров, которые способны не только проработать все ключевые компоненты бренда, достойно вывести его в федеральный эфир, но и сделать его узнаваемым на общероссийском рынке.

«В стране огромное количество локальных и региональных компаний, которые по своим оборотам даже в ближайшем будущем не смогут выйти на уровень крупных корпораций и, соответственно, не располагают достаточным объемом бюджетов для полноценного продвижения», - указывает Олег Воробьев.

При этом, как показал опрос, проведенный среди клиентов телемагазина «Shop and Show», более 70% покупателей хотели бы видеть больше отечественных товаров, 42% респондентов указали, что искать самостоятельно региональные бренды для них затруднительно, так как зачастую у таких компаний нет даже сайта. Но самое примечательное, что участники опроса отметили, что им не хватает единой платформы, где небольшие бренды были бы представлены наравне с уже известными российскими компаниями. Таким образом можно отметить, что в обществе сформировался полноценный запрос на российский продукт.