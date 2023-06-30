В пригороде Томска машины утонули в грязи прямо на дорогах

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

Сегодня, 30 июня, жители Томской области рассказали в Telegram-канале «Регион-70» о жутком состоянии дорог в селе Богашево.

«Мы, жители села Богашево, просим Вас помочь обратить внимание властей на нашу беду…это дорога в нашем селе. Мы находимся в 12 км. от города, но дорога у нас как в глухой тайге. Местные власти обещают - отсыпка будет, но увы», - написали авторы поста.

Они опубликовали снимки, на которых видно, как автотранспорт грязнет на проезжей части.

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

«Я сама недалеко там живу. И в плохую погоду с ребенком на коляске выйти до больнице не возможно», - рассказала подписчица паблика Ирина.

«Будто в 20 веке цивилизация в некоторых районах» «Нет у вас дороги... это «направление», а не дорога», - добавили другие комментаторы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в селе Каргасок ямы на центральных улицах засыпают травой и землей.

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