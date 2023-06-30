Томичи попали в 8-бальные пробки вечером 30 июня

Фото: онлайн-сервис "2gis"

Сегодня, 30 июня, в вечерний час пик автолюбители Томска попали в 8-бальные пробки. Оперативную информацию о ситуации на дорогах предоставил сервис "2ГИС".

По состоянию на 18:20 движение больше всего затруднено:

- на Иркутском тракте, на участке у микрорайона Высотный - от центра,

- на Комсомольском проспекте - в обе стороны,

- на проспекте Фрунзе от улицы Кузьмина до улицы Киевская,

- на протяжении всей улицы Нахимова - от площади Южная.

Транспорт также скопился на отдельных участках улиц Енисейская, Елизаровых, Красноармейская, Яковлева, проспектов Ленина и Кирова.

На Шегарском тракте, сразу после выезда из города в направлении Новосибирска, затор образовался на участке длиною в 1 километр.

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