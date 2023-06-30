Принадлежащий ФК «Томь» стадион перешел в собственность Томска

Стадион «Темп» перешел в собственность Томска Фото: Алёна Мищенко

Стадион «Темп», где ранее играли молодёжные и женские команды футбольного клуба «Томь», перешел в собственность Томска. Такое решение принял губернатор области Владимир Мазур, сообщает мэрия.

Стадион «Темп» по переулку Баранчуковский, 14 площадью в 8,86 тысяч квадратных метров передадут на баланс муниципальной ДЮСШ №17. Там тренируются юные футболисты.

Соответствующее распоряжение подписал 30 июня исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер. Ранее футбольное поле с трибуной было выставлено на аукцион.

«Губернатор области Владимир Владимирович Мазур обозначил, что имущество футбольного клуба будет служить детям. Мы с главой региона обсудили возможность передачи «Темпа» Томску, и решение было принято. Этот стадион станет тренировочной площадкой для воспитанников спортшколы №17», — сказал Ратнер.

Он добавил, что на стадионе могут проводиться соревнования по футболу.

Напомним, ранее стало известно, что футбольный клуб «Томь» погасил долги перед своими сотрудниками, в том числе тренерами, футболистами и другим персоналом. На это ушло около 50 миллионов, поскольку долги копились с августа прошлого года, когда сперва закрыли ФК, а после этого – и академию.