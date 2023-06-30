Движение по деревянному мосту через реку Кия в Зырянском районе возобновили

Фото: Администрация Томской области

Движение по низководному мосту через реку Кия в Зырянском районе Томской области восстановлено. Дорожники заново смонтировали мост после прохождения паводка, сообщила администрация региона 30 июня.

«В Зырянском районе после прохождения паводка восстановлен и открыт для движения низководный мост через реку Кия на автомобильной дороге Михайловка — Тукай», — говорится в сообщении.

Передвигаться по деревянному мосту разрешается транспорту с общим весом не более 10 тонн.

Ежегодно на зимне-весенний период дорожники демонтируют низководный мост через Кию, а после прохождения весеннего паводка его монтируют заново.

Напомним, демонтаж деревянного моста через реку Кия в Зырянском районе начался в апреле 2023 года. Село Окунеево и Тукай были отрезаны от большой земли на период половодья.