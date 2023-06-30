Еще один «Дом за рубль» в Томске нашел потенциального арендатора

Фото: Администрация Томска

В Томске нашли потенциального арендатора двухэтажного здания по улице Яковлева в рамках программы «Дом за рубль». Им стал предприниматель Евгений Калугин. Об этом сообщили в мэрии.

По итогам аукциона потенциальным арендатором двухэтажного здания по улице Яковлева, 18 стал томский предприниматель Евгений Калугин. Он оказался единственным участником, подавшим заявку на торги.

Предпринимателю предложат заключить договор на аренду дома по начальной аукционной цене в размере около 57,5 тысячи рублей.

«Евгений Геннадьевич Калугин является однофамильцем другого томского предпринимателя, первопроходца проекта «Дом за рубль» Евгения Сергеевича Калугина, на счету которого четыре восстановленных деревянных дома», — говорится в сообщени.

По данным мэрии, двухэтажный деревянный дом на улице Яковлева, 18 общей площадью 160,4 квадратных метра построен в первой трети XX века. Здание находится аварийном состоянии и требует проведения капитального ремонта.

Дом является объектом фоновой исторической застройки, включён в перечень объектов деревянного зодчества. Он предусматривает сохранение историко-архитектурного облика при проведении ремонтных работ.

Дом на улице Яковлева стал 45-м объектом, взятым в аренду в рамках проекта «Дом за рубль» и десятым с начала 2023 года.