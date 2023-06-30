Все лесные пожары в Томской области потушены

В Томской области нет ни одного лесного пожара Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области нет ни одного действующего лесного пожара. Последний был потушен вчера в Верхнекетском районе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владимир Мазур.

«На сегодняшний день у нас в области нет ни одного лесного пожара. Всего с начала сезона специалисты потушили 177 пожаров в лесах. Последний – вчера в Верхнекетском районе», — сказал Мазур.

Огонь в лесах тушили 134 специалиста Томской авиабазы, 138 работников Томсклесхоза. Также были привлечены 349 сотрудников федеральной лесопожарной службы и из других регионов, 7 летчиков-наблюдателей, 5 самолетов Ан-2, 5 вертолетов Ми-8 и самолет Ан-26 «Циклон», вызывающий осадки. Этот самолет потушил в регионе 17 пожаров.

По словам губернатора, пожароопасный сезон в регионе не завершён. Впереди выходные и улучшение погоды.

Жителей региона просят быть предельно внимательными и ответственными не только в лесу, но и при любом обращении с огнём.