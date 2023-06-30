Экс-директора томского Центрального рынка и его отца осудили за хищение более 9 млн рублей

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Ленинский районный суд Томска вынес приговор в отношении председателя Совета союза потребительского общества и его сына. Их признали виновными в мошенничестве, присвоении и растрате и пособничестве в присвоении, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд установил, что с января по декабрь 2017 года председатель Совета потребительского общества поручил выдать ему из кассы общества более 2,7 млн рублей, которые он присвоил.

«С июля по октябрь 2018 года, являясь председателем Совета союза потребительских обществ, он продал здание, принадлежащее одному из членов потребительского союза. При этом вырученные от продажи средства в размере 400 тысяч рублей он похитил и распорядился ими по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

Он же с декабря 2018 по октябрь 2020 года за счет кредитных средств купил 3 легковых автомобиля. Обвиняемый поручил работникам бухгалтерии ежемесячно перечислять средства для оплаты автокредитов.Тем самым он растратил вверенные ему деньги в размере более 3,8 млн рублей.

С апреля по август 2018 года мужчина в сговоре со своим сыном продал 5 единиц техники потребительского общества. При этом часть вырученные с продажи более 1,4 млн рублей он присвоил себе.

Сын обвиняемого с февраля 2018 по апрель 2019 года, являясь директором кафе, поручил подчиненным сотрудникам рассчитывать посетителей кафе путем перевода денег на его счет. Поступившие свыше 370 тысяч рублей он присвоил.

После увольнения с должности директора кафе мужчина скрыл это от его работников и с апреля 2019 года по июль 2020 года он получил на своей счет еще более 680 тысяч рублей.

Виновных притворили к 5 годам 6 месяцам и 4 годам 6 месяцам в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.