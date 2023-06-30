Санврачи: активность клещей в Томской области снизилась

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Санврачи сообщают о снижении активности клещей на территории Томской области. За прошедшую неделю в регионе от клещей пострадали 1337 человек, сообщили в управлении регионального Роспотребнадзора.

«В период с 22 по 28 июня зарегистрировано 1337 обращений граждан с присасыванием клещей, в том числе 242 ребенка. Высокие показатели среди обращений по-прежнему в Томске - 883, из них 149 детей», — говорится в сообщении.

С начала эпидсезона в больницы области с присасыванием клещей обратились 14 005 человек, среди которых 2639 детей. Из обратившихся только 18% привиты от клещевого энцефалита (КВЭ) - всего 2575 человек, из них 564 ребенка.

Прививки от КВЭ в этом году поставили почти 53,5 тысяч человек, из них 17 тысяч детей.

Жителям Томской области напоминают, что вакцинация является самой эффективной защитой от клещевого вирусного энцефалита.

Напомним, на позапрошлой неделе в Томской области было зарегистрировано 1716 обращений с присасыванием клещей, из которых 286 детей. Больше всего пострадавших в Томске — 1146, в том числе 183 ребенка.