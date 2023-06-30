Автомобиль Mitsubishi сбил 64-летнюю женщину во дворе дома в Томске

Фото: УМВД по Томской области

В Томске во дворе дома на улице Мичурина автомобиль Mitsubishi Diamante сбил 64-летнюю женщину. Ее увезли в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 29 июня около 16:15 во дворе дома №53/2 по улице Мичурина.

Автомобиль Mitsubishi Diamante, под управлением 56-летнего мужчины-водителя, наехал на женщину-пешехода, которая шла в попутном c автомобилем направлении.

B результате ДТП, 64-летняя женщина с травмами доставлена в больницу.

Очевидцев данного ДТП просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79,1 этаж, каб. 103,телефон 794-693.